مازة ينال جائزة رجل المباراة في كأس ألمانيا

حظي الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، بالاعتراف، نظير المردود الكبير الذي قدمه في مباراة فريقه لفيركزون، ضد باديربون، لحساب كأس ألمانيا.

وكشف إدارة نادي ليفركوزن، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، عن نيل مازة، جائزة أفضل لاعب، في هذه المباراة.

ويأتي تتويج الدولي الجزائري، بهذه الجائزة، بعد مساهمته بهدفين، في الفوز الذي حققه ناديه على حساب مضيفهم فريق باديربون.

يذكر أن ابراهيم مازة، شارك بديلا في هذا اللقاء، وتمكن من تسجيل هدفين، ساهم من خلالها في تأهل فريقه للدور المقبل من كأس ألمانيا، علىحساب فريق باديربون.