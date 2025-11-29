مازة يواصل التألق رغم خسارة باير ليفركوزن أمام دورتموند

قدّم الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، اليوم السبت، أداءً مميزًا خلال مواجهة ناديه باير ليفركوزن أمام بوروسيا دورتموند برسم الجولة 12 من الدوري الألماني.

على الرغم من الخسارة بهدفين مقابل هدف.

وسجّل مازة بصمته بشكل واضح من خلال تمريرة حاسمة في الدقيقة 83، حيث رفع الكرة بدقة نحو زميله كوفان الذي أسكنها الشباك بلمسة رائعة ليحرز هدف الفريق الوحيد في المباراة بعد أن كان دورتموند متفوقًا بهدفين مقابل هدف.

وشارك مازة طوال 90 دقيقة في اللقاء، في ظهور مميز هو الثاني على التوالي بعد أن تألق يوم الثلاثاء الماضي في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، حيث قدم تمريرة حاسمة أيضًا.

وحصل مازة، على تنقيط 7.1 من جانب فريقه، ليكون ثاني أعلى تقييم بعد غريمالدو الذي نال 7.2، ما يعكس استمرارية تألقه ومساهمته الفعالة في الأداء الهجومي للفريق.

هذا الموسم، خاض مازة 19 مباراة في جميع المنافسات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، مؤكدًا أنه أصبح لاعبًا محوريًا في تشكيلة باير ليفركوزن.