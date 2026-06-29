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الرياضة

مازة يواصل كتابة التاريخ في مونديال 2026

بقلم محمد لمين صحراوي
مازة يواصل كتابة التاريخ في مونديال 2026
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يواصل جوهرة الكرة الجزائرية، ابراهيم مازة، كتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم 2026، الجارية وقائعه بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبعدما أنهى دور المجموعات، في صدارة أفضل المراوغين في المونديال، كشفت شبكة ” Opta” أن لاعب “الخضر” نجح في جميع مراوغاته الست 6/6، في مواجهة النمسا. فجر أمس الأحد، التي انتهت بالتعادل الايجابي 3-3.

وأضافت الشبكة المختصة في الأرقام والاحصائيات، أن اللاعب الوحيد الذي نجح في مراوغات أكثر من دون أن يفقد الكرة في مباراة بكأس العالم، في القرن الـ 21، هو البلجيكي إدين هازارد. الذي أكمل 7 مراوغات من أصل 7 أمام البرازيل في مونديال 2018.

يشار إلى أن لاعب “الخضر” مرشح بقوة للانتقال إلى أحد عمالقة الكرة الأوروبية. في ظل الاهتمامات التي يحظى بها من طرف كبار القارة، لاسيما في ظل تألقه المستمر في المونديال. بعد موسم مميز قدمه مع ناديه ليفركوزن الالماني.

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