مازة يواصل كتابة التاريخ في مونديال 2026

يواصل جوهرة الكرة الجزائرية، ابراهيم مازة، كتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم 2026، الجارية وقائعه بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبعدما أنهى دور المجموعات، في صدارة أفضل المراوغين في المونديال، كشفت شبكة ” Opta” أن لاعب “الخضر” نجح في جميع مراوغاته الست 6/6، في مواجهة النمسا. فجر أمس الأحد، التي انتهت بالتعادل الايجابي 3-3.

وأضافت الشبكة المختصة في الأرقام والاحصائيات، أن اللاعب الوحيد الذي نجح في مراوغات أكثر من دون أن يفقد الكرة في مباراة بكأس العالم، في القرن الـ 21، هو البلجيكي إدين هازارد. الذي أكمل 7 مراوغات من أصل 7 أمام البرازيل في مونديال 2018.

يشار إلى أن لاعب “الخضر” مرشح بقوة للانتقال إلى أحد عمالقة الكرة الأوروبية. في ظل الاهتمامات التي يحظى بها من طرف كبار القارة، لاسيما في ظل تألقه المستمر في المونديال. بعد موسم مميز قدمه مع ناديه ليفركوزن الالماني.

6 - Ibrahim Maza gewann beim 3-3 gegen Österreich alle seiner sechs Dribblings. In diesem Jahrtausend absolvierte nur Eden Hazard 2018 für Belgien gegen Brasilien mehr Dribblings in einem WM-Spiel, ohne davon eins zu verlieren (7). Mazard. pic.twitter.com/KqpmM8pD5a — OptaFranz (@OptaFranz) June 29, 2026

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