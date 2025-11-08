مازة يوضح سبب اختياره تمثيل الجزائر بدل ألمانيا

في حوار خصّ به شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، بعد نهاية مواجهة باير ليفركوزن و هايندهايم، اليوم السبت، كشف الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، عن الأسباب التي دفعته لاختيار تمثيل المنتخب الجزائري على حساب ألمانيا.

وذلك رغم تكوينه في مدارس الكرة الألمانية وتدرّجه في فئاتها السنية. وقال مازة بصراحة: “في ذلك الوقت، كنت أرى الأمور من منظور رياضي واستشرافي”.

وأضاف اللاعب:”كنت أعلم أنه في مركز صانع الألعاب سيكون من الصعب جداً الحصول على وقت لعب كافٍ مع المنتخب الألماني. كان هدفي هو المشاركة في كأس العالم، ومع وجود لاعبين مثل موسيالا و فيرتز وغيرهم، رأيت أن حظوظي في لعب المونديال ستكون أكبر مع الجزائر، وذلك من منظور رياضي بحت”.

هذا التصريح يعكس رؤية ناضجة من اللاعب الشاب الذي يسير بخطى ثابتة في “البوندسليغا” مع نادي باير ليفركوزن، حيث أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في ألمانيا، وقدم مستويات مميزة جعلت منه خياراً مهماً في تشكيلة النادي الألماني.

للإشارة، بصم إبراهيم مازة، على هدفين في مواجهة فريقه باير ليفركوزن و هايندهايم برسم الجولة العاشرة من “البوندسليغا”.