مازة يوقّع الهدف رقم 100 لـ“الخضر” في نهائيات كأس إفريقيا

دوّن لاعب المنتخب الوطني الجزائري، إبراهيم مازة، اسمه في سجلات التاريخ، بعدما وقّع الهدف رقم 100 لـ“الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وذلك خلال مواجهة السودان، ضمن المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني في “كات 2025”.

وجاء هدف مازة في الدقيقة 85 من اللقاء، بعدما حين دخل بديلاً، حيث سجل الهدف الثالث للمنتخب الوطني ليؤكد التفوق الجزائري في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة.

وعبر لاعب باير ليفركوزن عن فرحته الكبيرة بهذا الإنجاز، حيث قال في تصريحات للصحافة بعد المباراة: “الحمد لله أننا أسعدناكم اليوم، وسنعمل على مواصلة إسعادكم في مباراة بوركينافاسو”.