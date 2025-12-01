مازة يُنافس على جائزتين مرموقتين في “البوندسليغا”

يواصل اللاعب الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، حصد ثمار المستويات المميزة التي يقدمها في الفترة الأخيرة رفقة نادي باير ليفكوزن.

وأعلن الحساب الرسمي لمنافسة “البوندسليغا” على “فيسبوك” اليوم الاثنين، ترشح نجم “الخضر” الصاعد للفوز بجائزتين دفعة واحدة عن شهر نوفمبر الماضي.

وأشار حساب الدوري الألماني، إلى أن مازة، ينافس على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الشهر المنقضي.

وخلال شهر نوفمبر، خاض الدولي الجزائري رفقة ليفركوزن، 4 لقاءات في “البوندسليغا” سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.