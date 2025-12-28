مازة أفضل لاعب في المباراة ويصرّح: “سعيد جدًّا ومستعد لتقديم مستويات أفضل”

عبر الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، عن سعادته الكبيرة بمساهمته في الفوز المقنع الذي حققه المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو، وهو الانتصار الذي مكّن الخُضر من حسم تأشيرة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا.

وعقب نهاية اللقاء، قال إبراهيم مازة خلال الندوة الصحفية: “أنا سعيد جداً بالفرصة التي أتيحت لي في مباراة اليوم أمام بوركينافاسو. ورغم ذلك لست راضياً تماماً بسبب الفرصة التي ضيعتها خلال المباراة”.

وأضاف لاعب باير ليفركوزن الألماني: “سعيد أيضاً باختياري أفضل لاعب في المباراة. وهذا يمنحني دافعاً كبيراً للعمل أكثر. وسأكون مستعداً لتقديم مستويات أفضل في قادم المباريات”.

واختير مازة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه طيلة التسعين دقيقة. إذ برز بنشاطه الكبير وحضوره القوي في وسط الميدان. في أول مشاركة له أساسيًا في منافسة كأس أمم إفريقيا منذ انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني.

وأكد مازة أنه يملك شخصية قوية فوق الميدان وثقة كبيرة في النفس، ما جعله محط إشادة المتابعين، ومن المرتقب أن يحظى بفرصة المشاركة أساسياً في بقية المباريات، خاصة بعد المستويات اللافتة التي قدمها وتكريمه بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.