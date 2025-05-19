مازة: “حان الوقت لقول وداعا لكن جزءاً من هيرتا سيبقى في قلبي”

ودّع الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، اليوم الاثنين، ناديه هيرتا برلين الألماني، برسالة طويلة ومؤثرة، بمناسبة رحيله عن الفريق.

وكتب مازة، عبر حسابه على إنستغرام: “إنها إحدى تلك اللحظات التي يصعب وصفها بالكلمات. بعد سنوات عديدة في نادي هيرتا برلين، حان الوقت لقول وداعًا لنادٍ كان يعني لي أكثر بكثير من مجرد قميص، كانت هيرتا، تمثل منزلاً، عائلة، ومدرسة في آن واحد. أنا فخور، وممتن”.

وأضاف: “أود أن أشكر بشكل خاص جميع المدربين الذين دعموني وآمنوا بي. أشكر بصدق زيكي نويندورف، وبنيامين ويبر، وهما شخصان آمنا بي عندما كانت الأمور صعبة، بدون دعمكم، لم يكن من الممكن تحقيق العديد من الأشياء”.

وأردف الدولي الجزائري: “شكرًا لجميع موظفي النادي، ولأولئك الذين يعملون خلف الكواليس ويفعلون الكثير من أجلنا، وبالطبع شكرًا للجماهير التي دعمتنا دائمًا، لقد كان دعمكم حافزاً وقوة دافعة”.

وختم إبراهيم مازة: “أترك النادي بكل تواضع وفخر، وحماس كبير لما ينتظرني، لكن جزءًا من هيرتا، سيبقى دائمًا في قلبي”.