مازة يباشر التدريبات مع باير ليفركوزن

باشر الدولي الجزائري إبراهيم مازة، اليوم الاثنين، التدريبات مع ناديه الجديد باير ليفركوزن الألماني.

ونشرت إدارة نادي باير ليفركوزن، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة مازة، من مركز تدريبات الفريق.

وظهر الدولي الجزائري سعيدًا بمباشرته التدريبات مع ناديه الجديد، تحضيرا للموسم الكروي القادم.

يذكر أن إبراهيم مازة، انتقل في الميركاتو الصيفي الجاري، إلى نادي باير ليفركوزن، قادما من فريق هيرتا برلين.