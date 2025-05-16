مازة: “أعرف تشكيلة ليفركوزن على الأنترنت فقط وينتظرني تحدٍّ كبير”

أكد الدولي الجزائري ابراهيم مازة استعداده لاكتشاف المستوى العالي في ألمانيا، بعد تعاقده مع نادي باير ليفركوزن ليلتحق به بداية من الموسم القادم.

ولم يخفِ إبراهيم مازة رغبته في المشاركة في أول مباراة له بقميص النادي الألماني العريق الذي رسم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وقال مازة في تصريحه لموقع ” WerkselfXtra” الألماني “المستوى في ليفركوزن سيكون مختلف من دون شك، لكن أنا متحمس جدا لإكتشاف تجربتي الجديدة و إذا كنت قادرا على تحمل الريتم العالي و المتطور”.

وأضاف مازة “اريد الالتحاق بالفريق سريعا و البحث عن شقة خاصة لي، و اعتقد أن العيش بعيدا عن العائلة في حد ذاته تحدي خاص”.

وختم مازة عن حقيقة معرفة تشكيلته فريقه الجديد “اعرف تشكيلة ليفركوزن على الانترنت فقط، لكن أؤكد أننا على تواصل مستمر”.