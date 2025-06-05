مازة: “حققنا فوزا معنويا في يوم عرفة وأتمنى التتويج بالألقاب”

ابدى الدولي الجزائري إبراهيم مازة، سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني أمام رواندا، في المباراة الودية التي جرت مساء الخميس بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وقال مازة، في تصريحه خلال المنطقة المختلطة عقب الفوز: “الحمد لله، حققنا فوزا معنوياً في يوم عرفة بعد عمل كبير، أشكر الله عز وجل على توفيقي في أول مباراة لي أساسياً”.

وأضاف: “أتمنى أن أحصل على الألقاب رفقة المنتخب الوطني”.

وكان مهاجم باير ليفركوزن الألماني لعب، اليوم الخميس، أول مباراة له أساسيا منذ انضمامه إلى المنتخب الوطني.