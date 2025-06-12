مازة مرشح لجائزة أفضل لاعب في هيرتا برلين لموسم 2024-2025

دخل النجم الدولي الجزائري الصاعد، إبراهيم مازة، المنضم حديثا لنادي باير ليفركوزن الألماني، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في ناديه السابق هيرتا برلين، للموسم الرياضي 2024-2025.

وهي الجائزة السنوية التي تمنح لأبرز الأسماء في نادي العاصمة الألمانية. بدعم من “لوتو برلين”، وتنظيم من صحيفة “فوسبال-فوخه”، واتحاد برلين لكرة القدم.

ويعَدُّ ترشيح مازة اعترافًا بموسم مميز قدمه مع هيرتا. إذ كان من بين أبرز اللاعبين في تشكيلته. وأظهر نضجًا لافتًا في أدائه، سواء على مستوى المهارات الفردية أو الحضور الذهني والتكتيكي داخل الملعب.

وخاض اللاعب ذو 19 ربيعا مع نادي العاصمة الألمانية خلال الموسم المنقضي. 36 مباراة منها 33 لقاء في “البوندسليغا2” و 3 مواجهات في منافسة الكأس.

ونجح اللاعب في خطف الأنظار بأهدافه الحاسمة ومساهمته الفعّالة في وسط الميدان الهجومي. بعدما بصم على 7 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة. كما يعَدُّ أحد الأسماء الواعدة في الجيل الجديد من “الخُضر”.

وحظي بإشادة كبيرة من الصحافة الألمانية والجماهير. وهو ما يعزز من فرص فوزه بالجائزة في ظل منافسة قوية مع لاعبين مثل، فابيان ريس، مايكل كويسانسي، وفريدريك رونو.

ويراهن كثيرون على أن مازة، بفضل موسمه القوي وروحه القتالية، قد يكون الفائز باللقب. ليكتب صفحة جديدة في مسيرته، ويؤكد أن موهبة الجزائر قادرة على التألق في أقوى الدوريات الأوروبية.