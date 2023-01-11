ماسانغو أومبا: “الجزائر وفرت هياكل قاعدية لـ”الشان” بمستوى عالمي”

أثنى الأمين العام للكاف، فيرون ماسانغو أومبا، على الهياكل القاعدية التي وفرتها الجزائر لاحتضان منافسة “الشان”.

وصرح ماسانغو أومبا، اليوم الأربعاء: “نحن جد سعداء بالمستوى التنظيمي الذي بلغته الجزائر تحسبا لمنافسة الشان”.

كما أضاف: “الهياكل القاعدية التي وفرتها الجزائر لهذه المنافسة، من مستوى عالمي سواءً الملاعب، أو الفنادق”.

وتابع فيرون ماسانغو أومبا: “كل الأمور تسير على أحسن ما يرام في التنظيم الجزائري لانجاح هذا العرس الكروي القاري”.