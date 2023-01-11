ماسانغو أومبا: “الجزائر وفرت هياكل قاعدية لـ”الشان” بمستوى عالمي”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى الأمين العام للكاف، فيرون ماسانغو أومبا، على الهياكل القاعدية التي وفرتها الجزائر لاحتضان منافسة “الشان”.
وصرح ماسانغو أومبا، اليوم الأربعاء: “نحن جد سعداء بالمستوى التنظيمي الذي بلغته الجزائر تحسبا لمنافسة الشان”.
كما أضاف: “الهياكل القاعدية التي وفرتها الجزائر لهذه المنافسة، من مستوى عالمي سواءً الملاعب، أو الفنادق”.
وتابع فيرون ماسانغو أومبا: “كل الأمور تسير على أحسن ما يرام في التنظيم الجزائري لانجاح هذا العرس الكروي القاري”.
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