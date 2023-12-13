ماستركارد Mastercard: بنك BDL يوقع إتفاقية دولية مع وشركة “ساتيم”

وقع بنك التنمية المحلية اليوم وشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم”، على بروتوكول شراكة يهدف الى المعالجة المحلية لبيانات المعاملات البنكية الجارية عبر بطاقات الدفع الدولية “ماستركارد” (Mastercard) الصادرة عن البنوك الوطنية.

وأشرف على مراسيم التوقيع التي جرت بمقر المديرية العامة لبنك BDL،كل من المدير العام للبنك، يوسف لالماس. وكذا المدير العام لشركة “ساتيم” (SATIM)، مجيد مسعودان.

كما حضر التوقيع كل من المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، رئيس تجمع النقد الالي “جييو مونيتيك” (GIE Monétique)،محمد بوراي، وعدد من إطارات المؤسستين.

وبموجب هذا الاتفاق، سيرافق بنك التنمية المحلية شركة “ساتيم” في مشروعها الذي يرمي الى المعالجة التدريجية. وذلك على المستوى الوطني، لبيانات المعاملات البنكية الجارية عبر بطاقات الدفع الدولية “ماستركارد” الصادرة عن البنوك الوطنية.

وسيسمح المشروع بمعالجة التحويلات والمعاملات البنكية، على المستوى الوطني، التي تتم عن طريق بطاقات “ماستركارد”، داخل الوطن وخارجه، على مستوى مركز المعالجة التابع لشركة “ساتيم”، بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات تسمح بضمان الفعالية والسرعة المطلوبة في إجراء المعاملات البنكية بصفة آمنة، حسب الشروحات المقدمة.