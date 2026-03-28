ماستيل يتحدث عن مشاركته الأولى مع “الخضر”

أعرب الحارس ماستيل ميلفين، عن سعادته الكبيرة بمشاركته الأولى مع المنتخب الوطني، في إطار تربص مارس الجاري حاليا بإيطاليا.

وشارك حامي عرين نادي نيون الناشط في الدرجة الثانية السويسرية، أساسيا، في ودية “الخضر” أمس الجمعة، أمام غواتيمالا، والتي حسمها أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، لصالحهم بنتيجة 7-0.

وقال ماستيل: “سعيد بأول مباراة لي، لقد كانت جيدة.. احترمنا غواتيمالا وفزنا بـ 7 أهداف، الفريق قدم أداءً جيدا والآن سنركز على مواجهة أوروغواي”.

وسُئل حارس “الخضر” الجديد عقب الودية الأولى في ايطاليا، حول ما إذا كان قد تلقى نصائح من الحارس الأول لوكا زيدان، ليرد: “نعم، تحدث معي، والجميع فعل ذلك، نملك مجموعة جيدة وحتى مدرب الحراس ساعدني على الاندماج”.

كما أبرز ماسيل ميلفين، أنه يعرف قدراته جيدا، وحاول قدر المستطاع تطبيق التعليمات حتى يظهر بأفضل مستوى مع المنتخب.

وختم: “فخور بتمثيل بلدي ومساعدة المنتخب في التقدم نحو الأمام.. أتمنى أن نرى جمهور كبير أمام أوروغواي.”