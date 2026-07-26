ماستيل يدشن موسمه أساسياً مع لوزان ومدربه يشيد بإمكاناته

استهل الحارس الدولي الجزائري، فيصل ملفين ماستيل، موسمه الجديد بأفضل طريقة، بعدما شارك أساسياً في تشكيلة نادي لوزان خلال مواجهة غراسهوبر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن الجولة الأولى من الدوري السويسري.

وأكد مدرب لوزان، السلوفيني لوكا إلسنر، ثقته في الحارس الجزائري بمنحه فرصة حراسة المرمى منذ بداية الموسم. رغم أن ماستيل كان ينشط الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية، مشيراً إلى أن اختياره جاء بناءً على قناعة فنية.

وقال إلسنر، في تصريحات لصحيفة «24 Heures» السويسرية: “قررنا أن نبدأ الموسم بملفين ماستيل حارسًا أساسيًا، وهو خيار فني، وسنبقى في حالة تقييم له طيلة أطوار المنافسة”.

وتعكس هذه الخطوة الرهان الكبير الذي يضعه الطاقم الفني لنادي لوزان على إمكانات الحارس الجزائري، الذي عاد إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واضعاً نصب عينيه تثبيت مكانته الأساسية في الدوري السويسري.

ومن شأن حصول ماستيل على دقائق لعب منتظمة مع ناديه أن يعزز حظوظه في المنافسة على مركز متقدم داخل المنتخب الجزائري، بعدما كان الحارس الثالث في صفوف “الخضر” خلال نهائيات كأس العالم 2026.