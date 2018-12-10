“ماسك قشور البرتقال”.. نتائج مذهلة لتنقية وتفتيح البشرة

يعد قشر البرتقال، المركب السحري لإزالة الإسمرار أو البقع الداكنة التي تظهر على البشرة بسبب التعرض للشمس دون حماية كافية.

حيث يحتوي قشر البرتقال على نسبة وفيرة من فيتامين c وحمض الستريك الذي يتوغل في المسام ويقضي على خلايا الجلد الميت.

ويعتبر ماسك قشور البرتقال الطبيعي وعصير الليمون من أفضل الماسكات الطبيعية، حيث تساعد الأحماض الموجودة في البرتقال والليمون على التخلص من طبقات الجلد الميت.

كما أنه يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء مع تنعيم وتفتيح البشرة بشكل فعال.

أما عن الطريقة: اخلطي نصف كوب من الزبادي الطبيعي “الياوورت” مع ملعقة كبيرة من مسحوق قشور البرتقال، وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

يستخدم الخليط على بشرة الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف جيدا بالماء البارد.

ويفضل استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع أو أسبوعين لتقشير البشرة، ولكنها غير مناسبة لصاحبات البشرة الحساسة.