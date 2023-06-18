ماسك يكشف موعد أول تجربة زراعة شريحة في الدماغ البشري

أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن موعد تجربة زراعة شريحة في الدماغ البشري، ‏من أجل علاج الحالات الجسدية المختلفة.

‏وكشف خلال لقاء مباشر بينه وبين الحاضرين في مؤتمر “فيفاتيك” للتكنولوجيا. في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة الماضي، إن “أول اختبار لزرع شريحة دماغ ستكون في وقت لاحق من العام الحالي 2023″. وفقًا لموقع “Gearrice”.

كما قال إن شركة “نيورالينك” التي يملكها، ستزرع الرقاقة أو الشريحة الإلكترونية في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو كلي. من أجل مساعدته على التواصل مع أحبائه.

وأبدى إيلون ماسك اقتناعه بأن “نيورالينك” ستتمكن بواسطة شريحة الدماغ من تطويرها، أن تساعد المكفوفين على استعادة نظرهم. أو حتى السماح بتبادل البيانات بسرعة عالية مع الأجهزة الذكية.