ماسيليا تكشف حقائق صادمة عن برنامج الأسد الحقيقي

تحدثت عارضة الأزياء الجزائرية الشابة، ماسيليا، عن كواليس مشاركتها وإنسحابها من برنامج الأسد الحقيقي الذي أحدث ضجة كبيرة بالوطن العربي.

وإنسحبت المشاركة الجزائرية ماسيليا، من الحلقة الأولى لبرنامج تلفزيون الواقع “Real Lion”، الذي يعرض على اليوتيوب، وهو من تقديم الإعلامية اللبنانية الشهيرة هيلدا خليفة.

وكشفت ماسيليا، والتي حلت ضيفة على برنامج “THE WEEKEND SHOW”، والذي يعرض على تلفزيون “النهار”، كواليس إنسحابها من البرنامج.

وظهرت ماسيليا لدقائق معدودة فقط من الحلقة الأولى للبرنامج، قبل أن تنسحب. وبالرغم من ظهورها القصير، كانت ماسيليا ترند البرنامج وبإمتياز.

حيث أشاد رواد مواقع التواصل، بموقفها المشرف، كونها رفضت مواصلة المشاركة بالبرنامج. بعدما إكتشفت أنه يمس بكرامة المرأة، وهو ما أجمع عليه المتابعون، منذ عرض الحلقات الأولى له.

وحول إلتحاقها بالبرنامج، قالت ماسيليا، أنها تواصلت مع طاقم البرنامج عن طريق صديق، وقامت بمقابلة عن بعد. أين توصلت لإتفاق معهم ولكن لبرنامج مغاير تماما.

وأضافت ماسيليا، أنها وبمجرد وصولها لمكان التصوير، تفاجأت بمضمون مغاير تماما لما أخبروها به. وبرروا ذلك بأنهم لم يريدوا أن تخرج تسريبات عن فكرة البرنامج.

وهنا، قررت ماسيليا الإنسحاب مباشرة، خصوصا وأنهم يملون عليهم كل ما يقولونه بالحلقات. ويتحكمون بهم بخصوص اللباس، وهو ما يتنافى مع مبادئها وكرامتها كإمرأة.

وأشارت ماسيليا، إلى أن كل من شاركوا بالبرنامج، لم يكونوا يعرفون مضمونه مسبقا. وهناك مشاركات أخريات أردن الإنسحاب أيضا ولكن إدارة البرنامج لم تسمح لهم بذلك.

ماسيليا: عرضوا علي أكثر من 500 مليون سنيتم جزائري

وحول إنسحابها، أكدت ماسيليا أنه لم يكن سهلا، خصوصا وأنها وقعت عقدا معهم. وقالت بأنهم أخبروها بأنها سوف تصبح مشهورة عبر البرنامج. وعرضوا عليها مبلغا كبيرا من المال، قالت أنه يفوق الـ500 مليون سنتيم جزائري.

ولكن ماسيليا أصرت على الإنسحاب قائلة: “حلفت منباتش ليلة واحدة في الفيلا.. أنا إبنة شهرة بالجزائر وهذا الأمر لا يهمني.. كما أن هدفي ليس رجلا.. أنا ذهبت لأجل عقد عمل وبرنامج آخر”.

هذا ويعتمد برنامج “Real Lion”، والذي لا يزال يعرض على اليوتيوب، على فكرة تلفزيون الواقع. إذ يجتمع ثلاثة شبان وتسع فتيات في منزلَين مختلفَين في الغابة. حيث تُسلَّط عليهم عدسات الكاميرات أربعًا وعشرين ساعة يوميًّا.