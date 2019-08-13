 ماسي ينشط حفل فني ساهر بمركب طالاسو سيدي فرج يوم الخميس

سينظم الفنان القبائلي ماسي سهرة حفل فني ساهر يوم الخميس المقبل بمركب المعالجة بمياه البحر طالاسو بسيدي فرج

وأعلنت المديرية العامة لمركب طالاسو بسيدي فرج على صحفتها الرسمية بموقع الفايسبوك عن تنظيم الحفل الفني الساهر ينشطه المغني القبائلي الشاب يوم الخميس المقبل.

وستكون الأبواب مفتوحة للعائلات والشباب الراغبين في حضورالحفل بداية من الساعة الثامنة و النصف على أن ينطلق الحفل حوالي الساعة الساعة

وسيتم تنظيم الحفل في في ساحة المركب المطلة على البحر و على الهواء الطلق على أن تكون الأسعار في متناول كل العائلات والشباب

وتجدر الاشارة إلى ان مركب طالاسو سيد فرج قد شرع في تنظيم حفلات فنية ساهرة بداية من شهر أوت الجاري خاصة حفلات الشعبي و الأندلسي و القبائلي