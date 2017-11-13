ماشي غير حنا.. حتى الطاليان مراحتش للمونديال

فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، لثاني مرة في تاريخه،

إثر تعادله أمام ضيفه السويدي (0-0)، اليوم الاثنين، وذلك، في إياب الملحق المؤهل لمونديال 2018.

وكان منتخب الأدزوري يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين أو بركلات الترجيح، وذلك بعد هزيمته بهدف وحيد، في مباراة الذهاب.

ولم تغب إيطاليا عن العرس الكروي الكبير، منذ 60 عاما، في مونديال 1958، الذي أقيم في السويد بالذات،

وذلك لثاني مرة في تاريخها، بعد أن قررت عدم المشاركة في مونديال 1930.

بينما في المقابل، تأهل منتخب السويد إلى مونديال روسيا 2018، بعد غياب عن النسختين الأخيرتين من نهائيات كأس العالم،

ليضمن مشاركته للمرة 12 في تاريخه، وحقق أفضل نتيجة له في المحفل الكروي الكبير، في مونديال 1958 بالذات،

الذي استضافته على أرضه، عندما وصل إلى المباراة النهائية، التي خسرت فيها أمام البرازيل بهدفين مقابل خمسة.