«ماصو» ينتحل صفة رئيس محكمة سيدي امحمد للنصب على «مير» بئر خادم!

أراد الحصول على مبلغ 20 مليونا لتسديد تكاليف وهمية لعلاج ابنته الرضيعة

تمكنت، مؤخرا، الفرقة المتنقلة لمصالح أمن بئر خادم بالعاصمة، من الإيقاع بمحتال يبلغ من العمر 45 سنة ينحدر من ولاية تيزي وزو انتحل صفة رئيس محكمة سيدي امحمد.

بعد نصب كمين محكم عند محاولته النصب على رئيس بلدية بئر خادم للحصول على مبلغ 20 مليون سنتيم.

بعدما تواصل هذا الأخير مع رئيس الفرقة المتنقلة الذي تفطن بعد عملية تحر معمّقة إلى أن محكمة سيدي امحمد تترأسها امرأة وليس رجلا.

لتكشف التحريات أن الشخص المشتبه فيه محل نشرتي بحث من مصالح أمن تڤرت بورڤلة وبني سليمان في المدية.

مجريات قضية الحال استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، تعود إلى حوالي أسبوعين، حينما تقدم المتهم الذي يعمل بنّاء بإحدى الورشات بولاية تيزي وزو من سائق سيارة أجرة.

أين عرف نفسه على أساس أنه رئيس محكمة سيدي امحمد وطلب منه التنقل إلى الجزائر العاصمة قصد إحضار مبلغ مالي له من عند رئيس بلدية بئر خادم.

والمقدر بـ20 مليون وتحجج بأنه لا يستطيع الذهاب لأن ابنته البالغة من العمر سنتين بالمستشفى، وهو بحاجة للمبلغ لعلاجها.

وفور وصول السائق واتصاله برئيس البلدية ألقت عليه القبض مصالح الشرطة وتحفظت عليه ليلة واحد ليخططوا برفقته لطريقة الإيقاع به.

خاصة وأنه ثبت أنه مجرد محتال ويدّعي النفوذ ويعرض مساعدات وتسهيلات قضائية وهمية لقاء مبالغ مالية بقيمة لا يستهان بها.

بحجة مساعدته في علاج ابنته، وهو ما فعله بمنطقتي تڤرت وبني سليمان، وعلى أساسها صدرت في حقه نشرتا بحث.

المتهم وبعد توقيفه قرب محطة الحافلات بتيزي وزو بعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، اعترف بالجرم المنسوب إليه.

وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف في حق المتهم الموقوف عن تهمة انتحال مهنة منظمة قانونا ومحاولة النصب.