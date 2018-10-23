«ماصو» ينفذ عملية سطو مسلّح على مركز بريد بوزريعة!

استولى على 20 مليون سنتيم قبل توقيفه خلال محاولته الفرار

تعرض مركز بريد بوزريعة، الأسبوع الماضي، إلى محاولة سطو نفذها بنّاء، استهدف خلالها مبلغ 20 مليون سنتيم، فشل في إخراجه بعد سقوطه منه لارتباكه بسبب صراخ إحدى الموظفات رغم تعرضها للتهديد بالسلاح الأبيض، ليتم توقيفه ويتابع قضائيا من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس بجرم السرقة، ويصدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش.

مجريات قضية الحال استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى مطلع الأسبوع الماضي، في حدود الساعة منتصف النهار، حين استغل المتهم خروج الموظفين من مركز بريد بوزريعة لتناول وجبة الغداء، لاقتحام المكان وتجريد عون الشباك من مبلغ 20 مليون سنتيم تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض ويحاول الفرار.

غير أن صراخ موظفة وطلبها النجدة، جعل بعض الزملاء الذين كانوا يتواجدون في المكاتب الداخلية يهرولون لمساعدتها، ليقوم من شدّة خوفه وارتباكه بإسقاط المال، أين تمّ الإمساك به والاتصال بالشرطة التي قامت بدورها بتوقيفه.

المتهم وعند مثوله، أمس، وفقا لإجراءات المثول الفوري، أنكر الجرم المنسوب إليه، وأكد أن المبلغ المسروق ضبط بالقرب منه وليس بحوزته.

موضحا أن الأمر تم تدبيره من أصدقائه لتخليص أنفسهم من الورطة.

وفي المقابل، تأسس مركز بريد بوزريعة طرفا مدنيا في القضية، وطالب بتعويض بقيمة 1 مليون دج، وعليه، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.