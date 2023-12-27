ماضوي :” المواجهة صعبة أمام وفاق سطيف لكننا جاهزون”

أكد مدرب مولودية وهران خير الدين ماضوي جاهزية لاعبيه للفوز أمام المستضيف وفاق سطيف في المباراة المقبلة التي تندرج ضمن الجولة 11 من الرابطة المحترفة.

وقال خير الدين ماضوي في تصريح لـ “النهار” عقب الحصة التدريبية التي أجراها رفقة لاعبيه بملحق ميلود هدفي بوهران “جميع اللاعبين جاهزون، للمقابلة القادمة أمام نادي وفاق سطيف المنتشي بفوز أمام واد سوف، المباراة ستكون لديها اندفاع كبير و الند للند”

كما أضاف خير الدين ماضوي “لدينا مشكل إداري، انتظرنا مباراتين و بعدها اربع مباريات، اليوم تقريبا لعبنا مرحلة الذهاب دون اللاعبين المؤهلين، لم يكن هناك عائق صراحة و حاولنا و سنبقى نحاول من اجل تقديم نتائج جيدة”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–