ماضوي :” حكم مباراة وفاق سطيف سرق منا حقنا ولا يملك مستوى”

أبدى مدرب مولودية وهران خير الدين ماضوي تذمره الكبير من أداء حكم المباراة أمام وفاق سطيف اليوم التي انتهت بخسارة أبناء الباهية بهدف مقابل صفر.

وقال خير الدين ماضوي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “الجميع تابع المباراة عبر التلفزيون، قدمنا مباراة في المستوى ولكن صراحة حكم المباراة نقطة استفهام كبيرة”.

كما أضاف ماضوي “الشوط الثاني فريقي سيطر نوعا ما ولكن الحكم حطم كل ما قمنا به بإعلان ضربة جزاء خيالية”.

وأردف “مستوى المباراة لم يكن جيدا لكن كان فوق المتوسط، السيطرة كانت من الجانبين”.

وختم ماضوي “حكم مباراة لا يملك مستوى تحكيمي و أطلب منه الابتعاد عن المهنة، سرق منا حقنا، الحكم كان سبب مباشر في نتيجة المباراة”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–