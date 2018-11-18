ماضوي: “لعبنا أفضل من المولودية لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا”

أشاد مدرب مولودية بجاية، خير الدين مضوي، بآداء فريقه، في المباراة التي جمعتهم أمس السبت، بالضيف مولودية الجزائر.

وصرح مضوي، عقب هذه المواجهة: “اليوم أدينا مباراة كبيرة، ومن الناحية الفنية، كنا أحسن من مولودية الجزائر، الذي صنع فرصة واحدة في المباراة، والتي جاء من خلالها الهدف”.

وتابع: “فريقنا في مباراة اليوم قام بكل شيء، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا في العديد من المناسبات، وذلك ما حرمنا من تحقيق الفوز”.

يذكر أن مولودية بجاية، يحتل المركز الـ12، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد نادي مولودية الجزائر، في المركز السابع، برصيد 20 نقطة.