ماضوي يريد التعاقد مع مدافع جزائري

يسعى خير الدين ماضوي، مدرب النجم الساحلي التونسي، لتدعيم صفوف فريقه الجديد بالمدافع الجزائري عبد العزيز القشي، خلال هذا الميركاتو.

وكشف موقع “الصباح نيوز” التونسي، أن خير الدين ماضوي، طالب إدارة فريقه، بالدخول في مفاوضات لإنتداب مواطنه عبد العزيز القشي.

وطالبة ماضوي، باستقدام المدافغ عبد العزيز القشي، بالنظر لمعرفته الجيدة لإمكنيات هذا الأخير، الذي سبق له اللعب للمنتخب الوطني الأولمبي.

للإشارة تدرج القشي، في صفوف كل من جمعية وهران، واتحاد برج بوعريريج، قبل أن ينظم لنادي قابس التونسي صيف 2016.