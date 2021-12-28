ماضي زوجي يقتلني فماذا أفعل؟

بعد التحية والسلام إسمحيلي سيدتي أن أزف إليك أطيب التحايا لمنبر لطالما كنت من المتتبعات لمشاكل القلوب الحائرة فيه، ولم أكن أخل يوما أنني سأكون محبطة ، فلجأت إليك وكلي أمل أن تحتوي وضعي.

أنا إمرأة في العقد الثالث من عمري، تزوجت من رجل وسيم، حيث أنه كان مقيما في يالخارج وعاد إلى أرض الوطن ليحقق حلم والديه في الإرتباط من بنت بلده. حقيقة لا تعاب علاقتي بزوجي في شيء، فهو يحترمني إلا أنّ ثمة مشكلة تؤرقني،

ماضي زوجي يقتلني فماذا أفعل؟

حيث أنني إكتشفت بالصدفة صورا وفيديوهات لزوجي عندما كان في ديار الغربة مع زميلات له في العمل وبعض معارفه، فتيات في غاية الجمال تقاسمن مع زوجي ماضيه في العمل.

وأبقيت على الأمر في قلبي الذي يعذبني في أن يكون لزوجي علاقة بإحدى النساء اللواتي رأيتهن معه، أو من أن تكون واحدة منهن أيضا لا زالت تسكن فؤاده وعقله. انا في حيرة من أمري .

التائهة م.فيروز من الغرب الجزائري.