 ماضي زوجي يقتلني فماذا أفعل؟

ماضي زوجي يقتلني

أنا إمرأة في العقد الثالث من عمري، تزوجت من رجل وسيم وشهم تحسدني الكثيرات عليه زواجا تقليديا، حيث أنه كان مقيما في الخارج وعاد إلى أرض الوطن ليحقق حلم والديه في الإرتباط من بنت بلده. حقيقة لا تعاب علاقتي بزوجي في شيء، فهو يحترمني ويقدرني ويغدق عليّ بالإهتمام إلا أنّ ثمة مشكلة تؤرقني، حيث أنني إكتشفت بمحض الصدفة صورا وفيديوهات لزوجي عندما كان في ديار الغربة مع زميلات له في العمل وبعض معارفه،

فتيات في غاية الجمال والأناقة ، فتيات يظهرأنه كان يكنّ لهنّ كبير الغحترام والتقدير لدرجة جعلتني أحسدهن عليه وأخمّن من أنني لست أبدا فتاة أحلامه بالمقارنة معهن. لم أخبر زوجي بما رأيته. وأبقيت على الأمر في قلبي الذي يعذبني في أن يكون لزوجي علاقة بإحدى النساء اللواتي رأيتهن معه.

الرد:

أتفهّم طبيعة خوفك وتوجّسك من مغبّة ماضي تدركين أنه ليس من حقك، ماض خاص برجل عاش سنوات في الغربة وعاد ليستقر بين أحضان والديه ومع بنت بلده. رجل لم يرك الصور والفيديوهات التي تخصه والتي لم يكن فيها ما يعيب أو يمسّ بكيانه ليس لأنك لست بفتاة أحلامه، لكن نظرا لأنه يعرف من أن الماضي مضى ومن أنك أنت المستقبل والمستقر.

سمحتي لنفسك أختاه التطلع لشيء ليس من أولوياتك، لأن الأحرى بك أن تلتفتي للمستقبل.

عيشي حياتك بسعادة ولا تنغّصي على نفسك ولا تفسدي حياتك بماض كان وإنتهى، ثم توسمي خيرا أنك تحملين إسم هذا الرجل الذي إختارك ولا يضعك يوما أو يحرجك بمقارنته لكم مع الأجنبيات اللواتي قاسمنه جزءا من حياته .

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