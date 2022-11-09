ماغريغور يكشف عن رغبته في شراء نادي ينشط في البريميرليغ

كشف مصارع الفنون المختلطة الإيرلندي كونور ماغريغور، عن رغبته في شراء نادي ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك ماغريغور عبر حسابه على تويتر، أمس الثلاثاء، تغريدة لأحد مشجعي ليفربول سأله عن إمكانية شراء نادي ليفربول.

وأجابه ماغريغور:”سأحب القيام بذلك! لقد إستفسرت عن الموضوع، وحينما علمت، ياله من تغير في الأحداث وياله من نادي”.

يجدر للإشارة، كشفت وسائل إعلام أوروبية مؤخرا، عن إستعداد مُلاك ليفربول مؤسسة “فينواي” الأمريكية مستعدة لسماع العروض لبيع النادي.