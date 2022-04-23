ماغواير يتلقى تهديدات من مجهول إذا لم يغادر مانشستر يونايتد!

أفادت تقارير صحفية بريطانية. أمس الجمعة. عن تلقي مدافع مانشستر يونايتد، هاري ماغواير. تهديدات بتفجير منزله من قبل مجهول.

وكشفت صحيفة “ذا صن”، أن مجهول وجه رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ ماجواير، أخبره أنه سيفجر منزله بالقنابل إذا لم يترك النادي.

وأوضحت، الصحيفة، أن المجهول منح ماغواير، 72 ساعة مهلة لمغادرة مدينة مانشستر، وإلا ستُفجر القنابل داخل منزله.

كما أضاف المصدر، أن اللاعب الإنجليزي، كان يتدرب في ملعب كارينجتون عندما وصلته الرسالة المرعبة، بعد الخسارة 4-0 ضد ليفربول.

وليذهب ماغواير بعدها، لمنزله رفقة رجال الشرطة، للقيام بعملية تفتيش، ولم يتم العثور بعدها على أي شيئ.

وجاء هذا التهديد للمدفع الأغلى في العالم، ماغواير، بعد خسارة اليونايتد أمام ليفربول بأربعة أهداف دون رد، في الجولة 30 من”البريميرليغ”.