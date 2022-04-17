ماغواير يصنع الحدث في إنجلترا بسبب خرجاته الغريبة  

نال مدافع مانشيستر يونايتد هاري ماغواير انتقادات كبيرة من قبل وسائل الاعلام بعد تدني مستواه بشكل ملفت للإنتباه.

ومازال الطين بلّة. عندما اعتدى على زميله في الفريق بول بوغبا عن طريق الخطأ. وبطريقة فيها بعض الطرافة. في إحدى لقطات مباراة “الشياطين” الحمر” أمام نورويش سيتي في دوري “البريمرليغ” التي جرت أمس.

وانتقدت وسائل الاعلام البريطانية الطريقة التي يدافع بها المدافع الضخم، حيث كان سببا في إصابة زميله كريستيانو رونالدو في وقت سابق.

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