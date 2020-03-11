ماغي بو غصن: الإحتياط من فيروس كورونا ضروري

شاركت النجمة اللبنانية، ماغي بو غصن، جمهورها، كيفية وقايتها من فيروس كورونا، خلال سفرها من مطار بيروت في لبنان، إلى دبي بالإمارات العربية.

ونشرت الفنانة مقطع فيديو لها على صفحتها بتويتر، وهي ترتدي الكمامة في المطار وعلقت عليه: “مش مبالغة، هيك كان وضعي اليوم بالمطار، والاحتياط صراحة ضروري والحامي الله”.

وتوجهت الفنانة إلى دبي، للمشاركة في حلقة “صدى الملاعب” والتي ستجمعها يوم غد بالفنان ناصيف زيتون.

وأكدت ماغي بو غصن، أنها مضطرة للسفر، رغم أن الجلوس في المنزل أفضل ولكن الله هو الحامي.