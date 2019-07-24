ماغي بو غصن تستأصل ورما من الرأس.. وهذه حالتها الصحية

شغلت الحالةالصحية، للممثلة اللبنانية، “ماغي بو غصن” مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار أخبار عن خضوعها لعملية جراحية عاجلة في الرأس، أمس الثلاثاء، في أحد مستشفيات العاصمةاللبنانية بيروت.

وحسب موقع “العربية نت”، فقد أكد المكتب الإعلامي، لـ”ماغي بو غصن”، صحة الخبر، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للفنانة، أصبحت مستقرة.

وأضاف المكتب الإعلامي للفنانة، أن عملية “ماغي بو غصن”، قد تكللت بالنجاح.

كذلك أعلن ذات المصدر، أن “ماغي بو غصن” تمكث حاليا في العناية المركزة، أين يشرف على علاجها، طاقم طبي متخصص.