ماغي بو غصن: هذا هو الأمر الأسوأ في زمن كورونا

فتحت النجمة اللبنانية، ماغي بو غصن، النار على المتنمرين من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت الفنانة على حسابها بتويتر: “الأسوأ في زمن الكورونا …هو المتنمر على المصاب بكورونا، جميعنا قد نصاب رغماً عنا ولكن أنتم اخترتم أن تتجردوا من انسانيتكم، عيب”.

وتفاعل مع منشور ماغي، عدد كبير من المتتبعين، والذين شاطروها نفس التفكير.

واعتبرت ماغي بوغصن مؤخرا، إن الطاقم الطبي في لبنان هو من الأنجح في العالم، مشيدة بتجهيزات المستشفيات وإلتزام الشعب بالحجر المنزلي.