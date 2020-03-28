ماغي بو غصن: هذا هو الأمر الأسوأ في زمن كورونا

فن وثقافة
  • -
  • 0
ماغي بو غصن: هذا هو الأمر الأسوأ في زمن كورونا
بقلم نادية بن طاهر

فتحت النجمة اللبنانية، ماغي بو غصن، النار على المتنمرين من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت الفنانة على حسابها بتويتر: “الأسوأ في زمن الكورونا …هو المتنمر على المصاب بكورونا، جميعنا قد نصاب رغماً عنا ولكن أنتم اخترتم أن تتجردوا من انسانيتكم، عيب”.

وتفاعل مع منشور ماغي، عدد كبير من المتتبعين، والذين شاطروها نفس التفكير.

واعتبرت ماغي بوغصن مؤخرا، إن الطاقم الطبي في لبنان هو من الأنجح في العالم، مشيدة بتجهيزات المستشفيات وإلتزام الشعب بالحجر المنزلي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=797028

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com