“ماغ فارم” ممولا جديدا لشبيبة القبائل

أمضت إدارة شبيبة القبائل، على عقد تمويل جديد، مع شركة “ماغ فارم” المختصة في صناعة وتسويق الأدوية ومواد التجميل.

ومن المقرر أن يكون الممول الجديد لنادي شبيبة القبائل، حاضرا على أقمصة اللاعبين خلال مباراتهم المقررة اليوم الإثنين، أمام شباب قسنطينة.

وإضافة لشركة “ماغ فارم”، كشفت مصادر أخرى، أن إدارة الكناري، توصلت لاتفاق تمويل آخر، مع شركة “أونيام” للأجهزة الكهرومنزلية.

وبهذا تؤكد الإدارة الحالية لشبيبة القبائل، العمل الكبير الذي تقوم به، من خلال جلب العديد من الممولين للفريق، في ظرف وجيز.