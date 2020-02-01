“مافيا” الفرينة في قبضة الدرك بمعسكر

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، نهاية الأسبوع من حجز 511 قنطار من خليط مادة القمح اللين( الفرينة) والنخالة.

وكانت الفرينة، معبأة داخل أكياس ذات سعة 50 كلغ قدرت القيمة المالية للمادة بـ1 مليون و737 دج، أي ما قيمته 3400دج للقنطار الواحد .

العملية تمت على إثر معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفروحة، مفادها وجود أحد الأشخاص يقوم بشراء مادة القمح اللين (الفرينة) المدعمة من طرف الدولة ويقوم بخلطها بمادة النخالة وتحويلها كعلف للمواشي، بأحد المستودعات.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن لتفتيش المكان و تم العثور على الكمية السالفة الذكر مهيأة للبيع.