شجار يكشف عن حيازة شخص لمسدس “ماكاروف” وقنبلة يدوية في قسنطينة

أكدت مصادر أمنية مطلعة “النهار” بأن الضبطية القضائية للفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، تواصل مجريات التحقيق الابتدائي الأمني في قضية حيازة شخص يقطن في حي “بيكاسو” لسلاح ناري وذخيرة تتمثل في خراطيش، بالإضافة الى قنبلة تقليدية الصنع.

المشتبه به حاول استعمال “الڤروناد” ورميها على خصمه خلال الملاسنات

هذه القضية التي طفت إلى السطح في الأسبوع الأخير من شهر أفريل الماضي، جاءت بعدما تلقت مصالح الامن بلاغا بشأن شجار وقع بين شخصين يقطنان على مستوى سكنات تتواجد بالقرب من ثانوية “بسكري” في حي “بيكاسو” بمدخل حي “الأمير عبد القادر” المعروف محليا بحي “الفوبور”، أين تنقل عناصر الامن المكان وقاموا بمعاينة الحادثة ليتبين بأن أحد الأطراف في الشجار استخدم قنبلة تقليدية الصنع رماها على خصمه في الشجار، والتي تم حجزها في الحين، ليتم بعدها اخطار الجهة القضائية المختصة على مستوى محكمة قسنطينة الابتدائية لاستصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه به.

وبعد عملية التفتيش من طرف الضبطية القضائية للفرقة الجنائية بالأمن الولائي تم العثور على مسدس ناري من نوع “ماكاروف” وذخيرة تتمثل في خراطيش بالإضافة إلى القنبلة التقليدية الصنع المحجوزة، ليتم حجزها مع صياغة محضر الحجز، أين تم سماع المشتبه فيه المعني بحيازة السلاح الناري والذخيرة ويتواصل التحقيق الابتدائي بشأن مصدر المحجوزات بناء على إنابة قضائية صادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة الابتدائية في انتظار استكمال الاجراءات القضائية في هذه القضية خلال الآجال المقبلة.

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