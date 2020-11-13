ماكثات في البيت يبحثن عن نصفهم الآخر 

دورهن لا يقل أهمية عن دور العاملات، حسن التدبير والتسيير وخلق الإحتواء والدفء في البيت هو هدفهن الأسمى الذي لا يضاهيه هدف، عقدنا العزم أن نمنح لهن هذه الفرصة الجميلة حتى يكون لهن نصيب للإستقرار وإعمار الدار.

حسناء تبسية ستجعل حياتك هنية.. متى سأزف عروسا؟

من ولاية تبسة، إتصلت بنا إحدى الحسناوات اللواتي حباهن الله بجمال العقل والروح ، زهرة تبلغ من العمر 40سنة، ماكثة في البيت إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكون متفتحة ومتحضرة في أمور الدنيا.

مدبرة جدية لأمور البيت من طبخ وإدارة وتسيير، تعيل أمها بعد وفاة والدها،خمرية البشرة ومتوسطة القامة، تقدر الرجلـ، ولديها قدرة على إحتوائه وجبر قلبه ودعمه.

تريد ابنة تبسة أن يكون لها فرصة من خلال إعلان بثته في ركن “بنات الأصول” لترتدي ثوب الزفاف الأبيض، مع رجل صالح ومحترم من إحدى ولايات الشرق الجزائري.

سنه من 40إلى 48سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، شرطها أن يكون موظفا مستقرا قادرا على حمايتها وضمان العيش الكريم لها.

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ابنة البليدة ستزرع في حياتك المودة.. من يسكن إليّ واسكن إليه؟

من ولاية البليدة، خاطبتنا إحدى من لهن في الزواج تحت لواء الحلال رغبة كبيرة، إنسانة وثقت بنا وتوسمت خيرا في إعلاناتنا، متصلة عانقت من العمر47زهرة.

المتصلة ماكثة في البيت، بيضاء البشرة، متوسطة القامة، تبدو أقل بكثير من سنها ، مدبرة جيدة لأمور البيت وتحسن كل ما له علاقة بالطبخ وحسن التدبير وحسن المعاملة.

تريد أن يكون من سيكون لها طالبا سندا وداعما من ستكون لإسمه وشرفه صائنة، رجل لا يتجاوز عمره 68سنة، من إحدى ولايات الوسط الجزائري، تقبله مطلقا او أرملا بأولاد، وكل ما تريده أن يكون له سكن خاص وعمل مستقر.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133456

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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