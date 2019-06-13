ماكثة في البيت ترغب في الاقتران مع رجل يفهمها ويحترمها

امرأة واعية ورصينة من إحدى مدن الشرق الجزائري، يتيمة الوالدين وتبلغ من العمر 40 سنة.

هي ماكثة في البيت ربة منزل ممتازة، تمارس حرفة المجبود والفتلة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة وسمراء البشرة.

ترغب في الاقتران على سنة الله والرسول المختار مع رجل يفهمها ويحترمها، يتراوح عمره ما بين 41 و52 سنة، لا بأس إن كان أرمل أو مطلقا بأولاد. تفضل أن يكون من إحدى مدن الشرق أو الوسط الجزائري ولا تمانع الإقامة مع أهله.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131617

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.