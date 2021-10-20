ماكثة في البيت وتقية مطلبي البسيط لأعيش الود والسعادة

إنه لمن دواعي السرور أن أشارك اليوم في هذا الركن، وأُعرب عن صدقي في البدء من جديد، بعد خيبة هزت حياتي وأقلب عليّ الموازين، جعلتني أفكر مليا وأعيد حساباتي في اختياري لرفيقة مشواري.

أجل أريد أن أرتبط، وأن أبني أسرة قوامها المودة والرحمة، لكن هذا المرة كل ما أريد زوجة تقية ماكثة بالبيت، أولا أود أن أعرفكم على نفسي: أنا رجل من ولاية جيجل، أبلغ من العمر 45 سنة، مطلق وأب لأبناء في رعاية الزوجة، موظف مستقر ولدي سكن خاص، أريد أن أعثر على فرصة زواج في القريب العاجل، إلى جانب امرأة صالحة، تقية نقية تكون من إحدى مدن الشرق الجزائري، سنها لا يتعدى 40 عام، شرطي الوحيد أن تكون ماكثة في البيت أعدها بحياة الملكات، أعاشرها بالمعروف، وأعاملها بالإحسان، ولا أنتظر منها سوى أن تحبني على الدوام، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135788

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