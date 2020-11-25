ماكرون:”إعادة فتح المتاجر يوم السبت.. واللقاح ضد كورونا لن يكون إجباريا في فرنسا”

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سلسلة إجراءات تخفف من الحجر المفروض لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأكد ماكرون خلال خطاب ألقاه أمس الثلاثاء، أن اللقاح لن يكون إجباريا، متوقعا أن تبدأ أولى عمليات التلقيح في نهاية ديسمبر.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن هذه الخطوات ستكون على ثلاث مراحل، تبدأ مع إعادة فتح جميع المتاجر ابتداء من السبت 28 نوفمبر.

وأوضح ماكرون، أنه سيتم رفع الحجر الصحي الشامل يوم 15 ديسمبر واستبداله بحظر تجول على الصعيد الوطني.

وسيكون الحجر بداية من الساعة التاسعة حتى الساعة السابعة صباحا، مع استثناء ليلتي 24 و31 ديسمبر من هذا الاجراء.

و مع اقتراب عيد الميلاد، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن حزمة تدابير ترمي إلى تخفيف الحجر الصحي المفروض لاحتواء الوضع.

وكشف الرئيس أنه سيتم إستمرار إغلاق المطاعم والملاهي الليلية وقاعات الرياضة،وسيسمح أيضا بالتنقل حتى مسافة عشرين كلم.

وابتداء من 15 ديسمبر، سيسمح أيضا للمراكز الثقافية مثل المتاحف والمسارح وصالات السينما بإعادة فتح ابوابها مع الإلتزام بالمعايير الصحية.

وأورد، الرئيس ماكرون، أنه إعتبارا من منتصف ديسمبر، “سنكون قادرين مجددا على التنقل من دون إذن، بما في ذلك بين المناطق، وتمضية عيد الميلاد مع العائلة.

ودعا ماكرون مواطنيه إلى مواصلة جهودهم في التصدي لكوفيد-19، مضيفا ” رغم أننا أبطأنا إنتشار الفيروس فإنه لا يزال موجودا”.

وعلى صعيد اللقاحات، توقع الرئيس الفرنسي أن تبدأ اولى عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 في فرنسا نهاية ديسمبر أو بداية جانفي على أن تشمل الفئات “الاكثر ضعفا” دون أن يكون إلزاميا.