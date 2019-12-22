ماكرون: الإستعمار خطأ جسيم ارتكبته فرنسا في إفريقيا

إعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الإستعمار كان خطأ جسيما إرتكبته الجمهورية الفرنسية في حق مستعمراتها السابقة في القارة السمراء.

ودعا ماكرون، في تصريح له خلال مؤتمر صحفي في أبيدجان السبت، إلى فتح صفحة جديدة.

وأضاف ماكرون قائلا أنه ” غالبا ما ينظر إلى فرنسا اليوم على أن لديها نظرة هيمنة ومظاهر خادعة للإستعمار، كان خطأ جسيما، خطأ ارتكبته الجمهورية”.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى بناء صفحة جديدة، في العلاقة بين بلاده ومستعمراتها الإفريقية السابقة.

وقال ماكرون، أنه ينتمي إلى جيل هو ليس بجيل الإستعمار، وأن القارة الإفريقية هي قارة شابة، وثلاثة أرباع أبنائها لم يعرفوا الإستعمار قط.