ماكرون.. الانتصار الكامل على داعش سيكون خلال أشهر

قال الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، الخميس، أنّ الانتصار الكامل في الحرب ضد تنظيم داعش بسوريا والعراق سيكون خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف ماكرون، في كلمة ألقاها بقاعدة “معسكر السلام” بميناء زايد في أبو ظبي

في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ انتخابه رئيسا في ماي الماضي، أن هذه الانتصارات لاتعني نهاية الإرهابيين.

وأكد ماكرون، لقد حققنا الانتصار في الرقة وفي الأسابيع المقبلة متوقعا الانتصار العسكري الكامل في المنطقة العراقية والسورية خلال أشهر.

وأوضح الرئيس الفرنسي ، أن هذا لا يعني أنّ المعركة انتهت

مشيرا إلى ان التصدي للجماعات الإرهابية سيكون عنصرا رئيسيا للحل السياسي الشامل الذي نأمل أنّ نحققه في المنطقة.

للإشارة، خسر تنظيم داعش الإرهابي مواقع رئيسية في سوريا والعراق خلال الأشهر الماضية في مقدمتها مدينة الموصل العراقية.