ماكرون: الانطلاق في إجراء التخلي عن الكمامة بنهاية جوان الحالي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه قريبا سيتم التخلي عن ارتداء الكمامة. ومن المقرر أن يكون هناك آلية لتخفيف هذا الإجراء. على أن يكون خلع الكمامة في المناطق الخارجية فقط.

وأشار ماكرون خلال جولة في عدد من المناطق الفرنسية، إلى أنه بنهاية جوان سيتم البدء في هذا القرار. ويبدأ بالشواطئ والمساحات الخضراء فى منطقة بوش دو رون.

وتسجل فرنسا انخفاضا ملحوظا في معدل الإصابات، تعادل 100 شخص لكل 100 ألف نسمة على مدار أسبوع. وهو مستوى جيد لم تشهده البلاد منذ سبتمبر من عام 2020.

وتعتزم البدء بالتلقيح ضد فيروس كورونا للذين تترواح أعمارهم بين 12 و18 عاما، اعتبارا من 15 جوان الجاري. وفقا لما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطوة جديدة.