ماكرون: الانقلاب في النيجر خطير على منطقة الساحل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن الانقلاب الذي أطاح الرئيس النيجري محمد باوزم “خطيرا” على منطقة الساحل.

وأورد الرئيس الفرنسي: إن “هذا الانقلاب غير شرعي بتاتا وخطير للغاية، على النيجريين والنيجر والمنطقة بأسرها”.

ودعا ماكرون، في الوقت نفسه، إلى الإفراج عن الرئيس محمد بازوم.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ذكرت أمس الخميس إن ماكرون تواصل مع بازوم. وأن الأخير أكد للرئيس الفرنسي أنه بصحة جيدة.

وأدانت فرنسا في وقت سابق “أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة” في النيجر.

يشار إلى أن الإنقلابيين من حرس بازوم الخاص يحتجزون رئيس النيجر منذ مساء الأربعاء.