ماكرون.. الجزائر بلدًا أساسيًا بالنسبة لفرنسا

تحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على اهمية الجزائر بالنسبة لفرنسا، داعيا الى تجديد الشراكة و تعزيزها لمواجهة التحديات المستقبلية بين البلدين.

وفي هذا السياق، جاء في تغريدة الرئيس الفرنسي باللغة العربية، عبر حسابه الرسمي على تويتر:”تمثل الجزائر بلدًا أساسيًا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره وجميع التحديات التي سنواجهها في المستقبل. وتتطلب منا مسؤوليتنا تجاه الشباب الفرنسي والشباب الجزائري تجديد شراكتنا وتعزيزها.”

طالع ايضا:

ماكرون: للجزائر وفرنسا ماض مشترك معقد لم يسمح في الإنطلاق نحو مستقبل أفضل