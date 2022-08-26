ماكرون.. الجزائر بلدًا أساسيًا بالنسبة لفرنسا
تحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على اهمية الجزائر بالنسبة لفرنسا، داعيا الى تجديد الشراكة و تعزيزها لمواجهة التحديات المستقبلية بين البلدين.
وفي هذا السياق، جاء في تغريدة الرئيس الفرنسي باللغة العربية، عبر حسابه الرسمي على تويتر:”تمثل الجزائر بلدًا أساسيًا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره وجميع التحديات التي سنواجهها في المستقبل. وتتطلب منا مسؤوليتنا تجاه الشباب الفرنسي والشباب الجزائري تجديد شراكتنا وتعزيزها.”
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ماكرون: للجزائر وفرنسا ماض مشترك معقد لم يسمح في الإنطلاق نحو مستقبل أفضل
ماكرون: للجزائر وفرنسا ماض مشترك معقد لم يسمح في الإنطلاق نحو مستقبل أفضل
كما قال رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن للجزائر وفرنسا ماض مشترك معقد.
وفي تصريح صحفي مشترك مع الرئيس تبون، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن هذا الماضي المعقد لم يسمح للبلدين في الكثير من المرات الإنطلاق نحو مستقبل أفضل .”
وأضاف ماكرون:”لدينا إرادة قوية لتأسيس لجنة مشتركة لدراسة مسألة التاريخ ونحن لم نرث ماضينا لكننا نطمح إلى الأفضل بفضل الأجيال القادمة.”
وأكد ذات المتحدث، إن البلدين يسعيان سويا لمواصلة الجهود لتطوير اللتعاون الثنائي في مجالي الرقمنة والصناعة السينماتوغرافية،
وكذا تكثيف التعاون في مجال البحث العلمي والتعاون بين جامعات بلدينا.
كما أكد الرئيس الفرنسي، أيضا، إن الجزائر وفرنسا سيواصلان التنسيق حول مسائل الأمن ومكافحة الإرهاب.
ومن جهة أخرى، جدد ماكرون، تعازيه الخالصة للجزائر في ضحايا الحرائق التي مست عددا من مناطق البلاد.
وكان رئيس الجمهورية قد أجرى محادثات على انفراد مع نظيره الفرنسي الذي شرع ظهر اليوم الخميس في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.
وقد شرع الرئيس ماكرون، بعد ظهر اليوم الخميس، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام على رأس وفد،
أين كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما قام الرئيس الفرنسي بمقام الشهيد بوضع إكليل من الزهور.
والوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.