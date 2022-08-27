قناة النهار “ماكرون: “الحوار الدائم بيننا مهم جدا ويميزعلاقتنا مع الجزائر حتى في حال سوء التفاهم” بقلم النهار أونلاين نشر في 27 أوت 2022 - 17:33 شارك غرِّد أرسل 68 0 “ماكرون: “الحوار الدائم بيننا مهم جدا ويميزعلاقتنا مع الجزائر حتى في حال سوء التفاهم” رابط دائم : https://nhar.tv/QJzoK اقرأ أيضا غليزان: الشاب أحمد ..يطالب مساعدته للعلاج خارج الوطن قناة النهار 26 أوت تحرّيات : مداهمات لمـ.ـافيا "الباراصول و الباركينغ" الذين أنهكوا جيب المواطن في الشواطئ..ترقبوه قناة النهار 09 أوت "نور الهدى: "هذا واش درت كي بدا شعر اناييس يطيح بسبب الكيماوي قناة النهار 24 أوت فتيحة: كي تتقبلي نتي وليدك وتعتني بيه.. كامل الناس راح يتقبلوه قناة النهار 24 أوت دلال خير: طفل يعاني من مرض النمو الغير طبيعي للعضام.. ويحتاج للجراحة خارج الوطن قناة النهار 26 أوت والدة جمال بن سماعيل: "وليدي الله يرحمو حلي باب ..و نشكر جميع لي وقفةمعايا ..نتوما قاع ولادي " قناة النهار 12 أوت لطفي.. قصة كفيف يتقن 4 لغات يحلم بالدراسة في الخارج قناة النهار 24 أوت طبيبكم: تساقط الشعر.. الأسباب والعلاج.. الجزء الثالث قناة النهار 07 أوت صريح جدا: رمي النفايات سلوك يشوه صورة المصطاف الجزائري قناة النهار 07 أوت نهاركم جديد/ الإتيكيت الصحيح لشرب القهوة قناة النهار 27 أوت