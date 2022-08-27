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قناة النهار

“ماكرون: “الحوار الدائم بيننا مهم جدا ويميزعلاقتنا مع الجزائر حتى في حال سوء التفاهم”

بقلم النهار أونلاين
“ماكرون: “الحوار الدائم بيننا مهم جدا ويميزعلاقتنا مع الجزائر حتى في حال سوء التفاهم”
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“ماكرون: “الحوار الدائم بيننا مهم جدا ويميزعلاقتنا مع الجزائر حتى في حال سوء التفاهم”

رابط دائم : https://nhar.tv/QJzoK
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