ماكرون: الشهيد بومنجل لم ينتحر.. تم تعذيبه وإغتياله من طرف الفرنسيين

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإعتراف جد مهم فيما يخص ظروف وفاة الشهيد علي بومنجل.

واعترف الرئيس الفرنسي، بأن الشهيد بومنجل تم تعذيبه وإغتياله من طرف الجيش الفرنسي سنة 1957.

وأوضح ماكرون بأن علي بومنجل لم ينتحر مثلما ذكرته الرواية الرسمية الفرنسية خلال الثورة.

وكان الرئيس الفرنسي قد إستقبل 4 من أحفاد الشهيد علي بومنجل وصرح أمامهم بهذا الإعتراف.

هذا الإعتراف جاء بعد التقرير الذي قدمه المؤرخ “بنجامين ستورا” للرئيس الفرنسي حول ملف الذاكرة.

للإشارة، فإن علي بومنجل من مواليد 23 ماي 1919 بغليزان وينحدر من عائلة غنية، وتم اعتقاله وتعذيبه من طرف الإحتلال انذاك، قبل أن يتم اغتياله 23 مارس 1957.