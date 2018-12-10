ماكرون: “زيادة الأجر الأدنى القاعدي للعمال وإجراء إصلاحات عميقة على نظام الأجور والضرائب”

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الإثنين عن زيادة الأجر الأدنى القاعدي للعمال وإجراء إصلاحات عميقة على نظام الأجور والضرائب.

وخلال الخطاب الذي ألقاه بشأن إحتجاجات السترات الصفراء، أكد ماكرون، بأنه يتحمل مسؤولية إثارة مشاعر الغضب لدى البعض، مستنكرا أعمال الشغب التي وقعت خلال المظاهرات.

وقال ايمانويل ماكرون، بأن فرنسا تواجه حالة طوارئ اقتصاديا واجتماعيا، وسيتم ايجاد حل للخروج من الأزمة الحالية.

وصرح ماكرون، أنه سيتم اجراء اصلاحات عميقة على نظام الأجور والضرائب، بادخال حوافز مالية وتدابير عاجلة من تقل رواتبهم عن 2000 يورو.

وذلك بزيادة 100 يورو في الأجر الأدنى للموظفين ابتداءا من العام المقبل.